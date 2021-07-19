Жителей юга России предупредили о 40-градусной жаре

Очень жаркая погода сохранится на юге Европейской России в начале этой недели. В некоторых регионах столбик термометра поднимется выше +40 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге европейской России по-прежнему жара, причем жара до +40 градусов. В Тамбовской, Липецкой областях 19 июля до +35 градусов. В Южном федеральном округе очень жарко. В Крыму аномальная жара с температурой выше нормы на семь градусов. В Крыму нормы совершенно другие, там +35… +38 градусов», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда.

Ученый отметил, что в первой половине недели экстремально высокая температура воздуха будет в Краснодарском крае (до +40 градусов), в Калмыкии (до +44 градусов), в Астраханской и Ростовской областях (до +42 градусов). По словам Вильфанда, 40-градусная жара также ожидается в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Накануне Вильфанд предупредил, что во всех районах Москвы и Московской области во второй половине дня 19 июля пройдут дожди с грозами. Ветер усилится, его порывы в непогоду составят 17 метров в секунду.