Дожди с грозами придут в Москву и Подмосковье с понедельника

Во всех районах Москвы и Московской области во второй половине дня 19 июля ожидаются дожди с грозами и усилением ветра до 17 м/с. Во вторник непогода продолжится. Возможно, что будет объявлено штормовое предупреждение.

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник во второй половине дня кратковременные дожди будут уже повсеместно. Уже не будет так, что кому-то повезло, кому-то нет: осадки почувствуют все жители Москвы и Подмосковья. Будут грозы, усиление ветра минимум до 17 м/ с», — сообщил эксперт.

На следующей неделе в Москве ожидается понижение температуры до +20… +25 градусов. В регион проникнет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, а период затяжной жары закончится.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА «Новости», что наиболее сложные метеоусловия ожидаются 19 июля в период с 09:00 до 21:00.

«Во вторник постепенно распогодится, а северные ветры принесут более свежий воздух, и температурный фон вернется в климатическое русло „макушки“ лета. Однако на этом понижение температуры не прекратится. В среду и четверг столичный регион пересечет уже полярный фронт, кое-где брызнут небольшие дожди, днем +21... +26 и +19... +24 соответственно», — сказал Тишковец.

Ожидается, что пятница и выходные будут комфортными. Показания термометров достигнут +21… +26 градусов.

Синоптики из-за жары на 18 июля объявили в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Жителей столицы предупредили, что столбик термометра достигнет +30... +32 градусов.