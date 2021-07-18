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    18 июля 2021, 22:54

    Дожди с грозами придут в Москву и Подмосковье с понедельника

    Анастасия Кукова

    Во всех районах Москвы и Московской области во второй половине дня 19 июля ожидаются дожди с грозами и усилением ветра до 17 м/с. Во вторник непогода продолжится. Возможно, что будет объявлено штормовое предупреждение.

    Дожди с грозами придут в Москву и Подмосковье с понедельника

    Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В понедельник во второй половине дня кратковременные дожди будут уже повсеместно. Уже не будет так, что кому-то повезло, кому-то нет: осадки почувствуют все жители Москвы и Подмосковья. Будут грозы, усиление ветра минимум до 17 м/ с», — сообщил эксперт.

    На следующей неделе в Москве ожидается понижение температуры до +20… +25 градусов. В регион проникнет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, а период затяжной жары закончится.

    Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА «Новости», что наиболее сложные метеоусловия ожидаются 19 июля в период с 09:00 до 21:00.

    «Во вторник постепенно распогодится, а северные ветры принесут более свежий воздух, и температурный фон вернется в климатическое русло „макушки“ лета. Однако на этом понижение температуры не прекратится. В среду и четверг столичный регион пересечет уже полярный фронт, кое-где брызнут небольшие дожди, днем +21... +26 и +19... +24 соответственно», — сказал Тишковец.

    Ожидается, что пятница и выходные будут комфортными. Показания термометров достигнут +21… +26 градусов.

    Синоптики из-за жары на 18 июля объявили в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Жителей столицы предупредили, что столбик термометра достигнет +30... +32 градусов.