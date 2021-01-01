Москвичей предупредили о ледяном дожде в пятницу

Синоптики не исключили, что в Москве вечером в пятницу может пройти ледяной дождь. Но сегодня он будет не таким интенсивным. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, до конца дня в столице возможны осадки. Не исключены дождь, мокрый снег и небольшой ледяной дождь. Также ожидается прирост ледяной корки. Тишковец отметил, что такая погода продержится буквально сутки.

«Что касается гололеда, то сейчас его толщина в Москве составляет четыре миллиметра. И по всей Центральной России показатели — от одного до четырех миллиметров. Это достаточно толстый слой, хотя по нашей классификации он попадает в диапазон „слабый гололед“», — передает РИА «Новости» его слова.

Накануне синоптики объявили в московском регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, которая продержится до 2 января.

Ранее москвичам пообещали резкое похолодание после новогодних праздников. К Рождеству ожидаются морозы до −10 градусов. Погода начнет меняться с 5 января. Все дело во влиянии более холодного гребня антициклона.