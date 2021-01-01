Москвичам пообещали морозы к Рождеству

Синоптики пообещали жителям столицы резкое похолодание после новогодних праздников. К Рождеству ожидаются морозы до -10 градусов. Об это рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Изменения температуры начнутся в городе с 5 января.

«На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока, и это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни», — передает «Национальная служба новостей» слова Леус.

По ее словам, днем похолодает до -4, а ночью будет до -6 градусов. К 7 января в столицу придут рождественские морозы — до -10 градусов. Синоптик также добавила, что до 4 января в Москве влияние окажет теплый и влажный атлантический воздух.

Накануне вечером все службы ЖКХ и энергетики Подмосковья перешли на режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий и ледяного дождя. Специалисты служб будут круглосуточно дежурить в период с 31 декабря по 10 января. В случае аварийной ситуации из-за плохой погоды необходимо обратиться в единую диспетчерскую службу своего городского округа.