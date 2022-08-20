Москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности из-за жары

Самый высокий класс пожароопасности ожидается в столице с 20 по 22 августа в связи с жаркой погодой. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

«По информации синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 20 августа по 24:00 22 августа местами в городе Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)», — заявили в главке.

Сотрудники ведомства призвали жителей и гостей города соблюдать требования пожарной безопасности. Также они рекомендовали не использовать открытый огонь и быть бдительными.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидается облачная погода с прояснениями.

Днем воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный. Атмосферное давление 20 августа составит 755 миллиметров ртутного столба, а на следующий день — 753.

Жаркая погода наблюдается не только в столице. Очередной рекорд максимальной температуры установили в Санкт-Петербурге. В четверг 18 августа воздух прогрелся до +30,6 градуса.