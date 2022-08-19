Синоптик не исключил возвращения запаха гари в Москву в выходные

Выходные дни в Москве не будут бить рекордов по жаре, но температура останется по-прежнему высокой. Ожидается до +27 градусов. Осадков не прогнозируется, но из-за ветра в столице снова может появиться запах гари, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам эксперта, если пожары в Рязанской и Владимирской областях будут продолжаться, ветер будет разносить продукты горения. Поэтому запах гари в Москве не исключен, но здесь ситуация определяется наличием пожаров, пояснил Синенков в комментарии ТАСС.

В субботу и воскресенье в столице будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха составит +25…+27 градусов, ночью — от +16 до +19, уточнил специалист. Направление ветра — восточное и юго-восточное. В дневные часы порывы составят до 4-9 метров в секунду, а ночью — 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление немного снизится, 20 августа оно составит 755 миллиметров ртутного столба, в воскресенье — 753.