Петербург установил новый температурный рекорд и обновил максимум 1941 года

Жара в Санкт-Петербурге не думает отступать. Очередной рекорд максимальной температуры город обновил в прошедший четверг. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в +30,6 градуса. Этот показатель оказался выше чем температурный рекорд 1941 года.

Тогда, 81 год назад, температура в Петербурге поднялась до +29,9 градуса.

«В минувший четверг в Санкт-Петербурге был обновлен очередной, второй подряд, рекорд максимальной температуры воздуха. <...> Добавлю, что с начала лета это уже четвертый температурный рекорд, еще два состоялись в июле», — сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram.

По его словам, 18 августа оказалось самым жарким днем в городе с начала августа. Синоптик добавил, что 19 августа петербуржцев также ждет жаркая погода. Воздух прогреется до +29…+31 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба. Осадков не ожидается.