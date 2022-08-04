Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичей в четверг ожидают 31 градус тепла и переменная облачность без осадков. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погоду в московском регионе определит юго-западная периферия антициклона, поэтому день получится теплым и по-настоящему летним.

«Температура +29…+31 градус в Москве и +27…+32 градуса в Подмосковье. Ветер восточный, три-восемь метров в секунду. Переменная облачность, без осадков», — сообщил синоптик.

Ранее Тишковец предупредил, что конец нынешней недели станет очень жарким. Температура воздуха в российской столице поднимется до 30 градусов к выходным, что на четыре-пять градусов выше привычной климатической нормы в это время года.

Август в целом станет весьма теплым месяцем для европейской части России, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Температура в среднем поднимется на один-два градуса выше климатической нормы.