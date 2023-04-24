Экология 24 апреля 2023, 04:04 Москвичам рассказали о погоде 1 мая Синоптик Вильфанд: дождь и облачная погода ожидаются в Москве 1 мая Freepik

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В Москве 1 мая ожидается небольшой дождь, небо будет затянуто облаками. Днем столбик термометра поднимется до +18 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По предварительным подсчетам, будет облачно с прояснениями, ночью 5-10 градусов тепла, днем — +13…+18 градусов и небольшой дождь», — заявил синоптик.

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Понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем месяца в Москве, подует южный ветер. В светлое время суток воздух прогреется до +22 градусов, сообщил Вильфанд. Это на пять градусов выше климатической нормы. Такие температуры соответствуют последней неделе мая.

Такого сухого апреля не было более 100 лет, но в столичном регионе начинается сезон дождей. Температура начнет снижаться на первые майские праздники.