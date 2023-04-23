Москва 23 апреля 2023, 17:08 Такого сухого апреля не было более 100 лет. Москвичей предупредили о начале сезона дождей Синоптик Позднякова: на первые майские выходные в Москве будет прохладно и дождливо РИА «Новости»

Читать 360tv в

По-летнему теплая, солнечная и сухая погода, которой радуются москвичи, — аномалия. Подобного в столице не было более 100 лет, сообщило радио «КП». Но уже в первые майские выходные температура воздуха в городе начнет снижаться.

В пятницу и субботу, 28 и 29 мая, будет пасмурно, пройдут дожди. Столбики термометров днем не будут подниматься выше +17…+19 градусов, писало издание. После похолодание продолжится.

Реклама

Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в воскресенье, 30 апреля, и в понедельник, 1 мая, температура опустится до +10…+13 градусов. Возможны кратковременные осадки.

При этом жители столицы еще успеют насладиться не по-весеннему жаркой погодой. Грядущий понедельник, 24 апреля, обещает стать самым теплым днем месяца. В светлое время суток воздух прогреется до +22 градусов, что примерно на пять градусов выше нормы.

Ранее «360» писал, что среднесуточная температура в апреле дважды превышала восемь градусов на протяжении пяти дней подряд, поэтому отопление в московских домах скоро могут отключить.