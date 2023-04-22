22 апреля 2023, 08:43
Москвичам пообещали самую теплую за апрель погоду в понедельник
Синоптик Вильфанд: 24 апреля станет самым теплым днем месяца в Москве
Понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем месяца в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в этот день будет дуть южный ветер. В светлое время суток воздух прогреется до +22 градусов, ночью ожидается от +6 до +8 градусов.
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«Такая погода примерно на пять градусов будет выше нормы», — отметил метеоролог.
Он также добавил, что такие температуры практически соответствуют последней неделе мая.
Ученые МЧС России спрогнозировали неблагоприятную погоду на текущей неделе на территории четырех федеральных округов страны. В 11 регионах могут пройти сильные ливни, что приведет к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения. В частности, речь идет о Крыме, Краснодарском крае, Адыгее, Коми, Мурманской, Архангельской областях.
Роман Вильфанд
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