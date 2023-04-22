Экология 22 апреля 2023, 08:43 Москвичам пообещали самую теплую за апрель погоду в понедельник Синоптик Вильфанд: 24 апреля станет самым теплым днем месяца в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем месяца в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в этот день будет дуть южный ветер. В светлое время суток воздух прогреется до +22 градусов, ночью ожидается от +6 до +8 градусов.

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«Такая погода примерно на пять градусов будет выше нормы», — отметил метеоролог.

Он также добавил, что такие температуры практически соответствуют последней неделе мая.

Ученые МЧС России спрогнозировали неблагоприятную погоду на текущей неделе на территории четырех федеральных округов страны. В 11 регионах могут пройти сильные ливни, что приведет к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения. В частности, речь идет о Крыме, Краснодарском крае, Адыгее, Коми, Мурманской, Архангельской областях.