Москвичам пообещали старт купального сезона в середине июня

С середины недели уже можно будет купаться в Москве-реке, вода прогреется выше +20 градусов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА «Новости».

«С середины недели в Москве-реке температура будет выше +20 градусов. Можно будет купаться», — сказал синоптик.

Вода в реке в черте города может быть теплее за счет очищенных стоков, отметил Вильфанд. Но их температура все же выше естественных значений.

Жителям Центральной России предсказали аномальную жару на выходных. Столбик термометра может подняться до +32 градусов. В Гидрометцентре указали, что это существенно выше нормы.

В центре погоды «Фобос» ранее сообщили, что солнечная и сухая погода еще не скоро уйдут из Москвы. В июле прогнозируется температура на 1,5-2 градуса выше нормы, а дефицит осадков может составить 20-40%. На юго-западе Центральной России дефицит осадков может дойти до 60-80%. Зато в августе аномалии будут уже не такими жаркими, а осадков будет больше.