Центральной России на выходные предсказали аномальную жару

В ближайший уикенд жителей Центра Европейской России ждет жаркая погода с аномально высокой температурой. Ожидается, что столбик термометра поднимется до +32 градусов.

Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Настоящее лето наступило с понедельника… жара наступит, когда центр Европейской России окажется в центре барического образования (антициклона), давление будет повышаться. В субботу будет 25-30, в воскресенье около 27-32 градусов. Температура существенно выше нормы (на четыре градуса)», — сказал Вильфанд.

По его словам, 14 июня температура достигла +27 градусов, но потом в Центральной России она понизится.

«Это связано с очень интересным фактом. Сейчас давление около нормы и в прогнозах звучит, что местами кратковременный, небольшой дождь. Это не высокое давление, которое препятствует развитию облакообразования… Ветер переменный. Как говорят, болотистое поле давления», — пояснил Вильфанд.

Область высокого давления придет в Центральную Россию с запада начиная со среды. По закону циркуляции при распространении антициклона сначала приходят северные воздушные массы. По этой причине 16 июня в Центральном федеральном округе температура понизится, и к 18 июня достигнет +23-24 градусов.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в июле в Москве и средней полосе России будет теплее на 1,5-2 градуса выше нормы. Он также спрогнозировал дефицит осадков до 40%.