Солнце надолго задержится в московском регионе

Солнечная и сухая погода надолго задержится в Москве и в средней полосе России. Прогноз на лето сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова привело РИА «Новости».

Июль в столице окажется на 1,5-2 градуса теплее. При этом дефицит осадков прогнозируется до 40%.

В августе средняя температура будет на 0,5-1 градус выше нормы. На юго-западе Центральной России дефицит осадков дойдет до 60-80%.

«В августе отклонения основных метеопараметров от нормы сократятся — среднемесячная температура воздуха только на 0,5-1 градус превысит многолетние показатели, а недобор небесной влаги составит не более 10-20% от положенного», — уточнил метеоролог.

С 13 июня в Москву пришло настоящее лето. Воскресенье оказалось самым теплым днем с начала лета. Температура на улице поднялась до +27 градусов. Тишковец предложил жителям столицы открыть купальный сезон. На следующей неделе в Москву придет жара до +31. Это на пять градусов выше, чем должно быть в это время года.