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    26 сентября 2020, 10:18

    Москвичам пообещали солнечную погоду и без дождей в субботу

    Алена Макаренко

    Преимущественно солнечная и сухая погода порадует москвичей в субботу, 26 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщило РИА «Новости».
    Москвичам пообещали солнечную погоду и без дождей в субботу

    «Сегодня метеорологические условия будет формировать западная периферия обширного антициклона, центр которого переместился на Урал», — отметил он.

    В связи с этим погода останется в основном солнечная и сухая. Воздух в Москве прогреется до +20…+22 градусов, по области термометр покажет +18…+23 градуса.

    Температурный фон превысит климатическую норму на 6-7 градусов, рассказал синоптик.

    Ветер подует юго-восточный, порывы будут достигать 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметров ртутного столба, а это выше нормы.

    Ранее метеорологи рассказали, что в ближайшие месяцы теплая погода может еще не раз повториться в столичном регионе. Хотя в то же время в целом температура пойдет на понижение. Соответственно, в столице и регионе бабье лето еще не закончилось.

    Однако сильно радоваться долгой теплой погоде не стоит. Затянувшееся в России бабье лето может оказаться причиной бесснежного, сырого и темного декабря. Глобальное потепление за 50 лет увеличило среднюю температуру на несколько градусов.

    Новости SMI.FM