Москвичам пообещали солнечную погоду и без дождей в субботу

«Сегодня метеорологические условия будет формировать западная периферия обширного антициклона, центр которого переместился на Урал», — отметил он.

В связи с этим погода останется в основном солнечная и сухая. Воздух в Москве прогреется до +20…+22 градусов, по области термометр покажет +18…+23 градуса.

Температурный фон превысит климатическую норму на 6-7 градусов, рассказал синоптик.

Ветер подует юго-восточный, порывы будут достигать 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметров ртутного столба, а это выше нормы.

Ранее метеорологи рассказали, что в ближайшие месяцы теплая погода может еще не раз повториться в столичном регионе. Хотя в то же время в целом температура пойдет на понижение. Соответственно, в столице и регионе бабье лето еще не закончилось.

Однако сильно радоваться долгой теплой погоде не стоит. Затянувшееся в России бабье лето может оказаться причиной бесснежного, сырого и темного декабря. Глобальное потепление за 50 лет увеличило среднюю температуру на несколько градусов.