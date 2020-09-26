Бабье лето повторится в столичном регионе

Теплая погода может еще не раз повториться в столичном регионе в ближайшие месяцы. Хотя в целом температура пойдет на понижение.

В столице и регионе бабье лето еще не закончилось. В этом уверен Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев. Он рассказал «Вечерней Москве», что в эти выходные погода будет теплая и сухая — температура достигнет 22 градусов тепла. В понедельник и вторнит ожидается похолодание, к тому же придут кратковременные дожди. Однако уже в среду погода снова станет теплой и сухой.

«Бабье лето — стационарный антициклон, который устанавливается надолго. Вообще таких эпизодов может быть несколько раз за осень», — пояснил Киктев.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин заявил, что слишком долгое бабье лето может привести к бесснежному декабрю. Глобальное потепление увеличило средние температуры, а значит, первый месяц зимы станет темным, сырым и более теплым, чем раньше. По словам эксперта, в целом в сентябре стало больше периодов сухой теплой погоды.