Затянувшееся в России бабье лето может стать причиной бесснежного, сырого и темного декабря. Глобальное потепление за 50 лет увеличило среднюю температуру на пару градусов, и это может стать причиной нестабильности климата.

Об этом в беседе с радио Sputnik предупредил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

«У нас стали чаще как периоды хорошей, теплой погоды в сентябре, так и холодной, дождливой», — рассказал Кокорин.

Синоптики предсказали, что октябрь в Москве и Подмосковье порадует жителей региона сухой погодой. Осадков ожидается меньше, чем обычно. Среднемесячная температура будет в пределах нормы, но в начале месяца ожидаются дожди.