Москвичам пообещали приятную погоду в воскресенье

Жителям московского региона 9 августа принесет комфортную погоду с температурой до +25 градусов. При этом синоптики обещают облачность и кратковременные дожди.

«Сегодня погода в столичном регионе будет определяться слабым влиянием атмосферного фронта с севера, из-за чего солнечная погода будет чередоваться с облачной, кое-где могут брызнуть незначительные дожди, но температурный фон останется на три градуса выше климатической нормы», — привело РИА «Новости» слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В столице ожидается от +23 до +25 градусов. В некоторых местах может пройти небольшой дождь. Кроме того, прогнозируется небольшая облачность. В Московской области воздух прогреется до +21-26 градусов. Будет дуть северный ветер. Его скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление - 748 миллиметров ртутного столба.

«Очень комфортная и приятная погода», — заключил Тишковец.

Наслаждаться теплой погодой жители столичного региона могут до середины следующей недели. Потом ожидается похолодание до +15 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.