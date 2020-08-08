Названа главная причина метеочувствительности. Это не перепады давления

«Есть метеопаты, но это изменения не чисто физиологические, но еще и изменения в структуре психики. Метеопатия — это грань между физиологией и психологией. Больше паника играет роль, чем сам перепад давления», — заявил Конев.

Профессор пояснил, что проблема метеочувствительности сильно преувеличена, так как ей страдают в основном дети и пожилые: люди, у которых регуляция еще не сформировалась или уже нарушилась. Метеочувствительности подвержена «крошечная доля людей в мире».

По словам собеседника перепады атмосферного давления для организма незначительны. Вестибулярный аппарат рассчитан на более серьезные нагрузки, хотя и настроен на определенный уровень.

Метеочувствительным людям стоит внимательно следить за своим здоровьем, консультироваться с врачом и проводить профилактику.

Атмосферное давление в Москве в ближайшие дни будет выше нормы. К середине следующей недели ситуация выровняется.