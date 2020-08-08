Названы возможные сроки окончания купального сезона в московском регионе

«С середины следующей недели трудно ожидать, что купальный сезон будет продолжаться. В связи со значительным понижением температуры вода сразу начнет охлаждаться», — заявил Вильфанд.

Собеседник добавил, что до этого момента вода в реках и озерах московского региона будет комфортной температуры — около +23 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в понедельник, 10 августа, температура воздуха в столице и Подмосковье понизится и температурный фон составит от +19 градусов до +23 градусов. Ближе к середине недели столбик термометра опустится еще ниже. В Москве возможно похолодание до +15 градусов.

8 августа в столице ожидается до +35 градусов. День будет ясный, без осадков. Ветер северо-восточный, до пяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.