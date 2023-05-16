16 мая 2023, 05:31
Москвичам пообещали до +22 градусов 16 мая
Гидрометцентр: до +22 градусов ожидается в Москве 16 мая
Жителей и гостей столицы ждет теплая погода во вторник, 16 мая. Воздух в городе прогреется до +22 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра.
Днем столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Ночью температура воздуха опустится до +9…+11 градусов.
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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Москве прогнозируется высокий уровень ультрафиолетового излучения. Специалист призвал использовать косметические средства защиты и стараться находиться в тени.
Также Вильфанд пообещал, что в середине недели москвичей будет ожидать характерная для конца июня погода.
Гидрометцентр РФ
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