Экология 16 мая 2023, 05:31 Москвичам пообещали до +22 градусов 16 мая Гидрометцентр: до +22 градусов ожидается в Москве 16 мая Unsplash

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Жителей и гостей столицы ждет теплая погода во вторник, 16 мая. Воздух в городе прогреется до +22 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Днем столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Ночью температура воздуха опустится до +9…+11 градусов.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Москве прогнозируется высокий уровень ультрафиолетового излучения. Специалист призвал использовать косметические средства защиты и стараться находиться в тени.

Также Вильфанд пообещал, что в середине недели москвичей будет ожидать характерная для конца июня погода.