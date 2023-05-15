Экология 15 мая 2023, 04:23 Москвичам пообещали летнее тепло на этой неделе Вильфанд пообещал июньскую погоду на неделе с 15 по 21 мая Pxhere

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Жителей и гостей Москвы в середине недели будет ожидать характерная для конца июня погода. Воздух днем прогреется до +24…+25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Температурный фон в середине недели, как отметил синоптик, будет выше нормы на четыре градуса. Такая погода, по его словам, соответствует концу июня, а не маю.

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«Осадков не ожидается, только в пятницу возможен совсем небольшой дождь», — сказал Вильфанд.

Ночью также столбики термометров покажут высокие отметки. В среду, 17 мая, будет +9…+11 градусов, а в четверг температура воздуха будет в диапазоне от +10 до +15 градусов.

Вильфанд ранее отмечал, что в среду температура воздуха прогреется до +18…+23 градусов. На следующий день столбики термометров покажут отметку в диапазоне от +20 до +25 градусов. При этом в Санкт-Петербурге, по словам метеоролога, станет на 1-2 градуса теплее, чем в Москве.