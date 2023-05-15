Москва 15 мая 2023, 13:56 Москвичей предупредили о высокой ультрафиолетовой активности Синоптик Вильфанд: в Москве прогнозируется высокий ультрафиолетовый индекс Сайт мэра и правительства Москвы

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В Центральном и Южном округах России, а также в Москве прогнозируется высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Нужно уже быть осторожными и придерживаться тенистых укрытий, а также использовать косметические средства защиты», — сказал синоптик.

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Он напомнил, что пребывание на солнце в опасный период активности ультрафиолета всегда негативно сказывается на здоровье кожи.

«Уже середина мая, и внимание на солнечную активность нужно обращать. Она такая же, как в июле». Роман Вильфанд

Ранее москвичам пообещали летнюю погоду на этой неделе. Температура воздуха прогреется до 24 градусов.