15 мая 2023, 13:56
Москвичей предупредили о высокой ультрафиолетовой активности
Синоптик Вильфанд: в Москве прогнозируется высокий ультрафиолетовый индекс
В Центральном и Южном округах России, а также в Москве прогнозируется высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Нужно уже быть осторожными и придерживаться тенистых укрытий, а также использовать косметические средства защиты», — сказал синоптик.
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Он напомнил, что пребывание на солнце в опасный период активности ультрафиолета всегда негативно сказывается на здоровье кожи.
«Уже середина мая, и внимание на солнечную активность нужно обращать. Она такая же, как в июле».
Роман Вильфанд
Ранее москвичам пообещали летнюю погоду на этой неделе. Температура воздуха прогреется до 24 градусов.
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