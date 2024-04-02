Экология 02 апреля 2024, 09:07 Москва пережила самую теплую ночь за последние 75 лет Синоптик Позднякова: минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет Hummam Sheikh Ali/XinHua / Global Look Press

Читать 360tv в

В Москве зафиксировали температурный рекорд. Минувшая ночь стала самой теплой за 75 лет и побила прошлогодний максимум, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«В ночь на 2 апреля минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила +9,3 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за последние 75 лет», — объявила она.

Реклама

Синоптик объяснила теплую ночь продолжающейся адвекцией теплого воздуха. Предыдущий максимум для 2 апреля зафиксировали в 2023 году, по информации Татьяны Поздняковой, когда столбики термометра показали +6,3 градуса. Экстремально теплой для месяца в целом стала ночь 25 апреля того же года, когда воздух прогрелся до +9,8 градуса.

Днем 1 апреля в Москве потеплело до +20,3 градуса. К концу недели в столичном регионе спрогнозировали похолодание, но в целом 2024 год, по мнению специалистов, поставит новые температурные рекорды.