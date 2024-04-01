Эксклюзив 01 апреля 2024, 10:33 «Могло быть серьезнее». Похолодание до –3 градусов придет в Подмосковье к концу недели Синоптик Шувалов: к 5 апреля в Москве и Подмосковье похолодает до –3 градусов Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Москве и Подмосковье в конце недели ожидаются заморозки до –3 градусов. Об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Начало недели от финала будут отличаться как небо и земля. Завтра +21… +22 в столице и по области, а в ночь на пятницу уже заморозки до –3 и дневная температура не выше +4… +7. Первые два дня средняя температура будет скорее соответствовать климатическим значениям конца мая, но затем опять вернется где-то в конец марта», — сообщил метеоролог.

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Похолодание начнется с небольших кратковременных дождей в среду, 3 апреля, но сильнее всего похолодает в четверг и пятницу. В четверг температура воздуха составит от +6 до +9 градусов.

«Мы попадаем в тыловую часть циклона. Ветер переходит с юго-западного на северо-западный, потом в северный. Несмотря на то, что вынос передней части циклона идет с Балкан, в тыловой части — холодный воздух с Кольского полуострова и Карелии, где зимняя погода. Это еще хорошо, что мы обойдемся небольшим минусом, могло быть посерьезнее», — пояснил Шувалов.

Температурный максимум года зафиксировали в Москве 21 марта — впервые с начала года потеплело до +8,2 градуса.