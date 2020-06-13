Мощный разряд молнии сняли на видео в Москве

Житель района Москвы возле метро «Беляево» решил заснять грозу на камеру. В объектив попала мощная молния — электрический разряд прочертил все небо параллельно горизонту.

На кадрах видно, что молний было две: сначала разряд прошел слева направо, а потом в обратном направлении. Молния ветвилась и чуть не ударила в высотку. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва сейчас».

Ранее стало известно, что утром в Новосибирской области (в Москве тогда была ночь), в поселке Коченево, от удара молнии умер 25-летний мужчина. Он просто шел по улице и не прятался под деревьями.

Синоптики предупредили жителей московского региона о «желтом» уровне погодной опасности, который сохранится до вечера 14 июня.

На выходных в Москве и Московской области ожидаются дожди и сильный ветер.

13 июня в столицу пришло похолодание. В течение дня столбик термометра не поднимется выше отметки +20 градусов. На момент написания заметки в Москве +12 градусов. Повсеместно пройдут дожди. Ветер северо-восточный, до 12 метров в секунду. Возможны порывы до 18 метров в секунду.