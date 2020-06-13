В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о «желтом» уровне погодной опасности до вечера воскресенья, 14 июня.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Как отмечается в сообщении, в период с 00:00 13 июня по 21:00 14 июня ожидается порывистый ветер.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра. Слова сообщения приводит «Газета.ru».

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