Молния убила мужчину в Новосибирской области

«Вызов в полицию от врачей скорой помощи поступил в 08:24 (04:24 по московскому времени): они и сообщили о том, что молодой человек погиб от удара молнией», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным полиции, мужчина шел по улице во время грозы. Он не пытался укрыться от непогоды под деревьями, что во время грозы опасно. Погибший находился на открытой местности. Умер он на месте.

На месте ЧП сейчас работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее американская актриса Шэрон Стоун рассказала, как выжила после удара молнии. Она стояла возле крана с водой, а в это время молния ударила в колодец, откуда в дом поступала вода.

Стоун получила электрический разряд. Ее подбросило в воздух и отшвырнуло в сторону. Актриса врезалась в холодильник. После этого инцидента Стоун 10 дней провела в больнице.