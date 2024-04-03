03 апреля 2024, 12:23
Сотни людей оказались заблокированы в горах после землетрясения на Тайване
Около тысячи человек оказались в ловушке в горах Тайваня после землетрясения
Около одной тысячи человек могут быть заблокированы в горах в национальном парке Тароко на Тайване в результате землетрясения. О происходящем сообщило Центральное информационное агентство острова.
В парке находятся 215 туристических групп, в число которых входит 680 человек. В населенных пунктах, расположенных на территории Тароко, проживают более 300 человек. Еще 120 являются сотрудниками парка.
Реклама
По данным РИА «Новости», число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло девяти человек, 821 получил ранения.
Стихийное бедствие обрушилось на остров 3 апреля. Землетрясение оказалось самым мощным на Тайване за последние 25 лет. Сила подземных толчков достигла 7,7 балла, что привело к оползням, отключению электричества и обрушению зданий.
Землетрясения
Тайвань
Реклама
Реклама