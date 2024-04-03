Мир 03 апреля 2024, 12:23 Сотни людей оказались заблокированы в горах после землетрясения на Тайване Около тысячи человек оказались в ловушке в горах Тайваня после землетрясения Wan Zheng/XinHua / Global Look Press

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Около одной тысячи человек могут быть заблокированы в горах в национальном парке Тароко на Тайване в результате землетрясения. О происходящем сообщило Центральное информационное агентство острова.

В парке находятся 215 туристических групп, в число которых входит 680 человек. В населенных пунктах, расположенных на территории Тароко, проживают более 300 человек. Еще 120 являются сотрудниками парка.

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По данным РИА «Новости», число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло девяти человек, 821 получил ранения.

Стихийное бедствие обрушилось на остров 3 апреля. Землетрясение оказалось самым мощным на Тайване за последние 25 лет. Сила подземных толчков достигла 7,7 балла, что привело к оползням, отключению электричества и обрушению зданий.