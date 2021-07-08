МЧС предупредило москвичей о жаре

Столичный главк МЧС распространил информацию о жаре до +33 градусов в Москве. Такая погода продержится до вечера воскресенья.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 8 июля до 20:00 11 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +33 градусов», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг будет дуть северо-западный ветер со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться слабо. Оно составит 755 миллиметров ртутного столба. Такое значение чуть выше нормы. Солнечная активность будет умеренная, геомагнитное поле — спокойное.

Июнь 2021 года в Москве побил несколько погодных рекордов. На территории московского региона во второй половине июня установилась аномальная жаркая погода. В один из дней столбики термометров поднялись до +37 градусов.

МЧС рекомендует во избежание перегрева на солнце, не забывать головной убор, выходя на улицу. Также в жаркую погоду лучше носить одежду светлых тонов, а также пить больше воды. Детей нельзя оставлять без присмотра в местах купания.