Жару до +37 и грозу предрекли московскому региону в субботу

Гроза и ливни придут в Москву и Подмосковье в субботу. Однако это не поможет снизить жару. Температура воздуха может подняться до +37 градусов.

Днем жара в Москве может достичь 35 градусов и побить рекорд 2010 года с показателем +33,6 градуса, сообщило ИА «Метеоновости». Синоптики не исключили, что воздух может раскалиться и до +37.

В Московской области ожидается +32…+37 градусов. Превышение климатической нормы составляет примерно 10-11 градусов.

Дожди будут локальными и облегчения не принесут. Небольшое похолодание придет в московский регион только в начале июля. При этом главный специалист «Метеоновостей» Ксения Байкова отметила, что лидером по количеству июньских рекордов максимальной температуры остается 1998 год. Тогда их было шесть и рекордная жара стояла с 10 по 15 июня.

Ранее замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в комментарии Nation News объяснил, что аномальная жара в европейской части РФ связана с антициклоном. На территории всей Центральной России наблюдаются повышенное атмосферное давление и жаркий сухой воздух, пришедший с южного направления, из Пакистана.