Жителей Москвы предупредили о возвращении жары

Столбик термометра в Москве впервые в июле превысит отметку +30 градусов. Об этом сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

«Сегодня, 8 июля, столичный регион останется в центральной части обширного антициклона. Его стараниями сохранится малооблачная и сухая погода, а температурный фон впервые в июле превысит 30-градусную отметку», — написал Леус.

Он добавил, что днем в Москве сегодня до +32 градусов, в Подмосковье — до +33 градусов. Ветер северо-западный, он будет дуть со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 755 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, это выше нормы.

Леус добавил, что солнечная активность 8 июля будет умеренная, а геомагнитное поле Земли — спокойное. Ранее специалисты не исключили новые температурные рекорды до 12 и 13 июля

Накануне руководитель ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин рассказал, что жара в московском регионе продержится недолго. Он отметил, что уже в начале следующей недели в столицу и Подмосковье придет прохлада.