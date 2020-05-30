МЧС: отказаться от SMS-рассылки о непогоде нельзя

Когда на улице ожидается сильный ветер или ураган, россиянам приходят SMS-сообщения с предупреждением. В МЧС рассказали, что отказаться от такой рассылки невозможно.

«SMS-информирование операторами сотовой связи не является какой-либо подпиской, и отписаться от нее невозможно. Это регламентировано действующим федеральным законодательством о связи», — сообщил врио первого замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко на Youtube-канале ведомства.

Он добавил, что сообщения рассылают независимо от желания населения. Такие предупреждения делают для сохранения жизни и здоровья людей.

Мищенко объяснил, что решения об отправке SMS принимаются властями на основании прогноза погоды. После этого региональный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС пишет текст сообщения и отправляет для дальнейшей рассылки сотовому оператору.

Иногда сообщения могут приходить с задержкой из-за нагрузки сети. В ведомстве подчеркнули, что информирование через SMS сейчас является самым эффективным способом донести информацию.

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