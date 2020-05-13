Климатолог: Россию ждут новые природные аномалии каждый год

Погода преподносит все больше аномалий в последнее время. Где-то наблюдается нетипичная жара, а на некоторых территориях стало очень холодно. Но такие изменения будут продолжаться и дальше. Климатологи обещают ежегодные аномалии.

«Россию теперь каждый год ожидает большее количество всевозможных аномальных явлений как по температуре, так и по осадкам, ветрам. Каждый год, не этот конкретно, а каждый год», — рассказал «360» директор климатической программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

Он добавил, что такие природные явления нельзя назвать экзотическими. Погодные аномалии были всегда, но сейчас их стало больше и происходят они чаще.

«Конечно, говоря о каком-то годе, более правильно было бы сказать, что будущие 20 лет их будет значительно больше, чем в предыдущие 20 лет. Вот это будет научно строго», — отметил Кокорин.

Первостепенной причиной изменений являются неестественные вариации климата, которые были всегда, заверил специалист. На них накладывается антропогенное влияние, которое раскачивает климатическую систему. Все это приводит к тому, что больше поступает жаркого воздуха с юга и холодного воздуха с севера.

«Что это означает? Пришел очень теплый воздух — тут возможны и смерчи, и засухи, и всякое. Пришел холодный воздух — наоборот, у нас, как правило, дожди, наводнения и прочее», — пояснил климатолог.

Специалист добавил, что в центральной части России погодные явления тоже случаются чаще. Это могут быть сильные штормовые ветра и аномальные выпадения осадков.

«Осадки выпадают более резко. Что тут имеется в виду? Вместо, грубо говоря, 10 приятных дождичков у нас два ливня. То же самое со снегопадами», — сказал он.

Кокорин подчеркнул, что к изменениям приводит воздействие человека. Также есть небольшое усиление парникового эффекта. Специалисты делают ориентировочные расчеты, которые показывают, что частота и сила аномалий будет нарастать.

«Но нарастать будет не в 10 раз за десятилетие — ни в коем случае. Если у нас за прошлые 20 лет в два раза выросли, в будущие 20 лет в два с небольшим раза нарастет частота аномалий», — заключил Кокорин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни жителей азиатской части России ждет аномальное тепло. В некоторых областях столбики термометров покажут +36 градусов жары.