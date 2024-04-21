Экология 21 апреля 2024, 21:22 Майские праздники принесут в Москву и Подмосковье теплую погоду Тишковец: температура в начале мая в Москве и области вырастет до 15-20 градусов Freepik

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В начале мая температура воздуха в Москве и области поднимется до 20 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу метеорологов, в выходные на следующей неделе количество ненастных дней уменьшиться.

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«Дожди пойдут постепенно на убыль. В воскресенье окончательно распогодится, а выглянувшее солнце разогреет воздух до комфортных климатических показателей мая — до +15...+20», — сказал синоптик.

Ранее из-за ураганного ветра на Абрамцевской улице в Москве на женщину свалилось дерево. Повреждения также получили два авто. В красногорском парке «Ивановские пруды» дерево упало на двухлетнюю девочку на детской площадке. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.