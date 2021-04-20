Ледяное цунами под Елабугой сняли на видео

Удивительное редкое явление запечатлели вблизи Елабуги. На реке Каме на берег вынесло глыбы льда. Видео с кадрами ледяного цунами, снятое очевидцем в Татарстане, распространилось по соцсетям.

На ролике можно наблюдать, как ледяные глыбы буквально наползают на сушу, подхватывая прибрежные валуны и бревна. Такое явление происходит при резких перепадах температуры, когда лед начинает таять, и сильный ветер сгоняет глыбы на берег. При этом раздается звук, похожий на бесконечно бьющееся стекло. В Татарстане подобное приходится наблюдать крайне редко.

В паблике «Елабуга Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» предположили, что видео, возможно, снято не в их родном городе, а в одноименном селе в Хабаровском крае. Это село стоит на правом берегу реки Амур, и там тоже наблюдали похожее «цунами».

Свидетелями необычного природного явления ранее стали жители Сочи. Они наблюдали эффект гало, когда лучи Солнца преломляются в гранях ледяных кристаллов в облаках.

Ранее физики рассказали, когда жители Урала смогут наблюдать северное сияние.