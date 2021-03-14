Жителей Сочи поразил необычный оптический эффект в небе. Видео

Жители Сочи стали свидетелями необычного природного явления. Речь идет об эффекте гало — когда лучи Солнца преломляются в гранях ледяных кристаллов, находящихся в облаках. В результате в небе появился огромный радужный круг с Солнцем в центре.

Очевидцы стали публиковать фото и видео редкого природного явления в соцсетях.

По словам специалистов, эффект гало появляется довольно редко — для этого необходимы определенные условия. Чтобы солнечные лучи преломились таким образом, должны быть, например, морозная погода и большое количество кристаллов льда в облаках.

Увидеть эту оптическую иллюзию можно невооруженным глазом. По словам специалистов, на Кубани эффект гало может возникнуть в любое время года, но чаще всего появляется в холодный период. Метеорологи считают, что появление эффекта летом является знаком приближающегося теплого атмосферного фронта. Это значит, что в скором времени в регион могут прийти сильные ливни.

Появление эффекта зимой принято считать предвестником хорошей погоды. Судя по всему, природа не ошиблась: в ближайшие дни температура воздуха в Сочи достигнет +12...+16 градусов.