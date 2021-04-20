Физики рассказали, когда уральцам стоит ждать северное сияние

Северное сияние может появиться на Урале только в ситуации заметного магнитного возмущения. Об этом рассказал заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли имени Шмидта РАН Вячеслав Пилипенко в разговоре с Ura.ru.

«Полярные сияния видны в так называемых авроральных овалах — магнитных полюсах Земли. Их ширина изменяется в зависимости от космической погоды, в частности, от возмущения магнитосферы. Когда происходит магнитная буря, сияние становится ярче, и его можно увидеть на более низких широтах», - пояснил эксперт.

На Урале это явление можно увидеть раз в несколько лет при очень сильной магнитной буре, отметил Пилипенко.

Ближайшие несильные бури пройдут 13 и 14 мая. Однако к ним могут прибавиться сильные магнитные возмущения при внезапной активности на Солнце, сообщил главный научный сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия Солнца» Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев.