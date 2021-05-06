Ледяное «дыхание» Байкала сняли на видео

В Иркутской области сняли ледяное «дыхание» озера Байкал. При сильном ветре волны подняли подтаявшую ледяную корку, которая при покачивании похожа на дыхание. Ролик выложили в социальных сетях.

Местные жители объяснили, что такое «дыхание» на Байкале происходит, потому что на поверхности уже образовалась шуга, и озеро уже скоро вскроется. Твердый лед не может так сильно деформироваться, отметили очевидцы.

В апреле в городе Елабуга Хабаровской области запечатлели еще одно необычное явление, которое окрестили «ледяным цунами». На реке Каме на берег вынесло глыбы льда. Такое происходит при резких перепадах температур, когда лед начинает таять, и ветер сгоняет глыбы на берег.

В Хабаровском крае в селе Богородское в четверг из-за ледохода снесло магазин. В МЧС за день до этого предупреждали, что граница вскрытия Амура проходит вблизи населенного пункта.

А в Амурской области ранее сняли на видео необычное явление, похожее на торнадо, которое заметили в окрестностях Белогорска. Об этом сообщало РИА ФАН.