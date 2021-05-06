Лед снес магазин в Хабаровском крае. Видео

Магазин около берега в селе Богородское Ульчского района Хабаровского края снесло из-за ледохода. Об этом РИА «Новости» сообщили в краевом главке МЧС.

«Магазин поврежден, мы давали вчера предупреждение, что по данным Дальневосточного УГМС, граница вскрытия реки Амур проходит у населенного пункта Софийск в Ульчском районе», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в ближайшие двое суток вода у села Богородское поднимается еще на1-1,5 метра, до отметки 530-580 сантиметров, что является опасным. Лед может вытолкнуть на береговую линию.

Родственник жителей Богородского Юрий Золотарев рассказал агентству, что ему прислали видео с места ЧП. На кадрах видно, что лед разрушил здания в прибрежной части села. По словам очевидцев, также поврежден столб ЛЭП.

«До моста глыбы не добрались. Пока. Пирс не смыло, это где дебаркадер стоит летом, бывший речной вокзал, на пирс немного льдин натолкало», — отметил Золотарев.

В МЧС сообщили, что процесс вскрытия рек в этом сезоне в Хабаровском крае происходит «при повышенной водности с дополнительным подъемом уровней воды, местами до отметок неблагоприятных явлений».