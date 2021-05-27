Курорты с самым теплым морем назвали в Гидрометцентре

Море в Сочи и Геленджике 27 мая оказалось самым теплым среди всех курортов Черного моря. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщил ТАСС.

В этих городах температура воды в море поднялась до отметки +18 градусов. В Анапе чуть прохладнее — 17 градусов. В Феодосии, Алуште, Ялте и Евпатории температура воды не превышает +15 градусов.

Вильфанд напомнил, что врачи советуют открывать купальный сезон, когда вода прогреется до +22 градусов, написала «Политика сегодня».

Ранее почти половина российских отпускников рассказала, что летом поедет к Черному морю. Наибольший спрос зафиксирован на авиабилеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Сочи и Анапу. На самое популярное направление Москва — Симферополь пришлось 17,2% от общего числа пассажиров.

А в Московской области к теплому сезону подготовят около 300 официальных мест отдыха у воды. Каждое из них проверят сотрудники МЧС. По мнению губернатора Андрея Воробьева, Подмосковье в 2021 году превратится в Турцию, Грецию и Черноморское побережье.