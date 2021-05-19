«Будет Турцией и Грецией». Подмосковье подготовит к лету около 300 мест отдыха у воды

Подмосковье подготовит около 300 мест отдыха у воды к началу пляжного сезона. Предварительно каждое из них проверят сотрудники МЧС. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в этом году туристический поток в области вырастет из-за ограничений в международных перелетах, а это дополнительная ответственность.

По словам главы Подмосковья, в регионе насчитывается около 300 официальных мест, где можно отдохнуть у воды.

Очевидно, что Подмосковье в этом году будет Турцией, Грецией, Черноморским побережьем. Конечно, на Черное море всегда можно и надо съездить, но очевидно, что большое количество людей будет отдыхать и у нас, в Подмосковье Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что на специалистов МЧС ложится повышенная ответственность за безопасность. По словам Воробьева, задача правительства Подмосковья и глав округов — сделать так, чтобы было комфортно, красиво и современно.

«Мы все проверяем, чтобы ничего не угрожало жизни человека. Конечно, всегда есть те, кто плавает и купается там, где хочет. И эти людям закон не писан. Но задача — и до них „дотронуться“, объяснив, что рисковать не надо», — отметил глава Московской области.

Начальник Главного управления МЧС России по Подмосковью Сергей Полетыкин рассказал, что пандемия не скорректирует количество открытых для пляжного отдыха мест.

Количество пляжей для отдыха увеличиваем. Андрей Юрьевич правильно отметил, что их около 300 у воды, в том числе более 118 мест купаний Сергей Полетыкин.

Он рассказал, что есть определенные критерии и положения, которыми руководствуются службы спасения, проверяя места отдыха.

«Летний сезон приближается, мы должны [быть] готовы. Подмосковье очень многих привлекает, позволяя отдохнуть на природе. Ну а наша задача — обеспечить безопасность», — добавил Воробьев.

Ранее мы рассказали, что в Подмосковье заработает программа «Парки в лесу». По ней откроют еще 50 мест для отдыха.