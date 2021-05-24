Примерно половина российских отпускников летом поедет к Черному морю

В июне–августе 2021 года 43,6% путешествующих россиян полетят на Черное море. Наибольший спрос зафиксирован на авиабилеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Сочи и Анапу. На самое популярное направление Москва-Симферополь приходится 17,2% от общего числа пассажиров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное «Сбербанк страхованием» и аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

«Около половины путешествующих россиян (43,6%) в июне–августе 2021 года отправятся на Черное море. Топ авианаправлений грядущего лета возглавляют полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Сочи и Анапу. Цены на билеты по этим маршрутам пока подорожали незначительно — в пределах 5%», — сказано в опросе.

Средняя стоимость билета из Москвы в Симферополь и обратно подняла до 11 тысяч рублей. Это на 4% больше, чем в прошлом году.

Перелет в Сочи из Москвы и обратно стоит 21,6 тысячи рублей, что на 2% больше прошлого года.

Билеты в оба конца из Москвы в Анапу подорожал по сравнению с летом 2020 года на 5% до 12,5 тысячи рублей.

В топ-10популрянейших направлений вошли полеты из Санкт-Петербурга в Калининград (0,5%), из Москвы в Геленджик (2%), Калининград (1,9%) и Краснодар (0,9%).

Отдохнуть летом 2021 года за границей хотят всего 5% отпускников из России.

В Подмосковье на фоне ограничений туристического потока за границу власти решили создать около 300 мест отдыха у воды, из них 118 — мест купаний.