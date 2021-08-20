Кубанская река вышла из берегов из-за ливней

Из-за мощных ливней, которые накрыли юг России, река Баканка в Крымском районе Краснодарского края вышла из берегов. Очевидцы сняли наводнение на видео.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб, вода затопила 20 домов. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники краевого МЧС.

Утром 20 августа в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях ввели режим ЧС. Глава района Сергей Лесь обратился к местным жителям: он попросил людей собрать свои вещи, подняться на возвышенность и продумать варианты эвакуации.

Накануне в Краснодарский край пришел циклон, который вызвал сильные дожди. В Анапе затопило трансформаторные подстанции, поэтому около двух тысяч человек остались без света. В Сочи с 21 по 22 августа будет действовать предупреждение. Жителей и гостей города предупредили, что на участке Магри — Веселое над морем могут формироваться смерчи.