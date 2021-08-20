Жителям Юга России пообещали неспокойную погоду

Грозовые дожди с градом накроют в ближайшие дни Крым, Краснодарский край и Адыгею. При этом в Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии будет жара до +41 градуса, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Южном федеральном округе будет неспокойно. В пятницу и субботу в Краснодарском крае и Адыгее прогнозируются сильный грозовой дождь, ливни, град, ветер до 22 метров в секунду», — процитировал синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, сложная ситуация ожидается и в Крыму. Жителям полуострова стоит ждать грозу и сильные ливни с градом. Ветер будет дуть со скоростью до 25 метров в секунду.

Синоптик отметил, что в этот период в Волгоградской и Астраханской областях будет жарко. Воздух прогреется до +41 градуса. В Калмыкии столбики термометров покажут до +39 градусов. При этом регион накроют пыльные бури.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, почему в Сочи часто наблюдаются грозы и потопы. Она подчеркнула, что во многом это связано с физико-географическим расположением города.