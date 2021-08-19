Штормовое предупреждение объявили в Сочи

Жителей Сочи предупредили о проливных дождях 21 и 22 августа. Непогода будет сопровождаться смерчами и подъемом воды в реках. Об этом сообщил сайт городской администрации.

«В течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду. На реках возможны резкие подъемы уровней воды», — отметили в мэрии.

По данным синоптиков, днем 20 августа и ночью и утром 21 августа на участке Магри — Веселое над морем могут формироваться смерчи. Всем жителям и гостям города по совету спасателей необходимо подготовиться к непогоде, отказаться от отдыха на берегу моря и позаботиться о сохранности своих машин.

В конце июля в Сочи уже прошли ливни, которые вызвали наводнение. Большая вода нанесла урон городскому хозяйству, несколько человек погибли. В поселке Лоо обрушилась часть набережной. Вышедшие из берегов реки затопили участок федеральной трассы в районе Адлера. В четверг, 19 августа, в Сочи переменная облачность, возможны кратковременные дожди, температура воздуха составляет +28 градусов.