Контейнеры с маркировкой «химотходы» нашли на свалке в Красноярске

Бесхозные оранжевые контейнеры с маркировкой «химические отходы» обнаружили на свалке в Кировском районе Красноярска. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Контейнеры с маркировкой «химотходы» были найдены в районе Кузнецовского плато. Сообщения об этом появились в СМИ, после чего природоохранная прокуратура организовала проверку. Все оперативные службы города уведомили о произошедшем.

Специалисты обследовали найденные контейнеры, сейчас определяется их безопасность, обсуждается возможность передачи в специальную организацию. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность территории.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований закона об охране окружающей среды, а также влиянию обнаруженных предметов на почвенный слой.

Ранее в Красноярске женщину заподозрили в «минировании» магазина, расположенном в доме, где она проживает. Она сообщила об опасном предмете в торговой точке из-за шума от кондиционеров, который мешал ей отдыхать. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

В Кузбассе в понедельник из-за неблагоприятных метеорологических условий, способствующих загрязнению воздуха, объявили режим «черного неба».