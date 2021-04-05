Режим «черного неба» вновь объявили в Кемеровской области

Комитет экологии и природных ресурсов на несколько дней объявил в Кемеровской области режим «черного неба». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, ожидаются в Кемерове, Новокузнецке, Новокузнецком муниципальном районе и Прокопьевске.

«Предприятиям районов рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18:00 04.04.2021 до 18:00 06.04.2021», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Кемерове заводы должны сократить количество выбросов до 5 апреля.

Последний раз режим «черного неба» был введен в регионе 17 ноября 2020 года. Тогда он действовал один день. Такой режим объявляют, когда вместе сходятся два фактора — влажность и безветренность. Вредные примеси в воздухе при таких условиях рассеиваются с трудом, а в атмосфере скапливаются промышленные и автомобильные выбросы, пыль и дым. Образовавшийся грязно-серый смог можно разглядеть невооруженным глазом.