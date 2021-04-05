Жительница Красноярска «заминировала» магазин из-за шума кондиционеров

Жительницу Красноярска заподозрили в ложном сообщении о теракте. Она по телефону заявила, что в торговой точке якобы находится опасный предмет. Об этом сообщило управление МВД РФ по региону.

Проживающая в том же доме, где располагается магазин, женщина позвонила в кол-центр торговой сети и сообщила, что в ТЦ заложена бомба.

На место выехала оперативная группа, прибыли 15 сотрудников полиции. Для обеспечения безопасности эвакуировали 45 человек, включая сотрудников магазина, покупателей и самих жильцов дома. Стражи порядка обследовали помещение с помощью служебной собаки. В результате никаких опасных предметов обнаружено не было.

Подозреваемой в лжеминировании оказалась 44-летняя женщина. Она рассказала, что ей мешал отдыхать шум от кондиционеров, работающих в магазине. Открыто дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Тюмени из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников и пациентов психоневрологического диспансера.