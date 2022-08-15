Коммунальщики Великобритании ввели запрет на полив сада из шланга

Жителям графства Корнуолл и севера графства Девон запретили пользоваться водопроводными шлангами для полива сада и мытья авто. Компания South West Water заявила на своем сайте, что такие меры связаны с засухой.

«Временный запрет на использование является следующим шагом в опубликованном компанией плане борьбы с засухой и вступит в силу 23 августа, в 00:01. Действия, на которые распространяется запрет на использование шлангов, включают использование шлангов для полива садов или мытья автомобилей», — объявили коммунальщики.

Запрет коснется не всех, например, бизнес и фермеры из реестра South West Water не пострадают. Рядовые британцы смогут и дальше поливать свои сады и мыть машины водопроводной водой, но из ведра или лейки.

Коммунальщики отдельно отметили, что это временный запрет, но точные сроки его действия не указали. Они подсчитали, что именно в Корнуолле и на севере Девона водохранилища на фоне засухи особенно нагружены, поэтому ввели ограничение. В South West Water напомнили, что 12 августа на некоторых территориях страны объявили о самой сильной с 1935 года засухе.

В 91 из 96 департаментов Франции тоже ввели режим экономии воды. Полиция устраивает рейды и выслеживает нарушителей даже на их собственных приусадебных участках.